الأحد المقبل.. انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الـ12

أسوان – إيهاب عمران:

تطلق وزارة الثقافة، الأحد المقبل، فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثانية عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ويستمر المهرجان حتى 22 فبراير الجاري.

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، تزامنًا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، ذلك الحدث الفلكي الفريد الذي يعكس إبداع المصريين القدماء، ويجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم سنويًا.

ويشهد المهرجان مشاركة 25 فرقة فنون شعبية منها 13 فرقة أجنبية من دول الهند، الصين، صربيا، بولندا، بنما، ليتوانيا، اليونان، سيرلانكا، كولومبيا، سلوفاكيا، التشيك، تونس، والجزائر، و12 فرقة مصرية وهي أسوان، أسيوط، كفر الشيخ، الأنفوشي، العريش، توشكى، الوادي الجديد، الشرقية، مطروح، بورسعيد، بالإضافة إلى فرقة التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.