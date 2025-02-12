بحضور المحافظ ورئيس الجامعة.. "أوقاف الشرقية" تحتفل بليلة النصف من شعبان

الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، احتفالية بمسجد الفتح في مدينة الزقازيق، بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، بحضور الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف التي ألقاها الشيخ محمد حامد، وكيل المديرية، حيث تحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان وأهميتها الدينية، ومكانة رسولنا الكريم وآل بيته الطيب.

وأشار "حامد" إلى أنها الليلة التي استجاب الله فيها لنبيه الكريم بتحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وتضمنت الاحتفالية فقرات من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ عاصم السعيد محمد علي، الإمام والخطيب بالمسجد، وسط أجواء روحانية نالت إعجاب الحضور.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الدينية العطرة، مؤكدًا أهمية استلهام القيم النبيلة والتقرب إلى الله في مثل هذه الأيام المباركة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وينعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار.