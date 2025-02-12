محافظ المنيا يبدأ إطلاق "أهلًا رمضان" بافتتاح معرضين في المعصرة وملوي - صور

السيطرة على حريق في معرض أهلًا رمضان بالمنيا - صور

المنيا-جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، معرض "أهلًا رمضان" أمام الكوبري العلوي بجوار المحكمة، على طريق مصر أسيوط الزراعي بمدينة ملوي.

كما افتتح معرض أهلًا رمضان بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ضمن مبادرة "بداية" لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.

وأكد "كدواني" حرص المحافظة على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع الأحياء والقرى والمراكز استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا، وتوفير كافة السلع الغذائية والرمضانية طوال الشهر الكريم، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام المعرضين، والتقى بالعارضين والمواطنين، للاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية والخضروات واللحوم البلدية والمجمدة بنسبة تخفيضات أكثر من 30 %، وشدد على المراقبة المستمرة على جودة المعروضات مع التأكد من توافر جميع السلع والالتزام بالأسعار المعلنة.

وشهد المعرضان بملوي والمعصرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات، معربين عن سعادتهم بإقامة هذه الأسواق التي توفر لهم السلع الضرورية من مواد غذائية، ولحوم، وخضروات بأسعار أقل من السوق المحلي.

وحرص المحافظ على توزيع سلع غذائية ولحوم بالمجان على عدد من السيدات الأولى بالرعاية، واستمع إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، موجهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وعلى هامش زيارته لقرية المعصرة، توجه المحافظ إلى منطقة سوق المعصرة للاطمئنان على توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة وجودة المعروضات و صلاحيتها.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وأحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوى، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.