إحالة أوراق مبيض محارة للمفتي في قضية قتل زميله بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق مبيض محارة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل زميله وإلقاء جثته بإحدى الطرق بمركز أبوتيج، وذلك بسبب اعتقاده بأن المجني عليه وراء اختفاء شقيقه نتيجة خلافات مالية بينهما. وقد حددت المحكمة جلسة 8 مارس القادم للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

تعود وقائع القضية رقم 3760 لسنة 2017 إلى تلقي مركز شرطة أبوتيج بلاغًا بالعثور على جثة شاب يدعى "مصطفى. ع. م" (23 عامًا) بجوار عملية المياه الجديدة بمركز أبوتيج، وبها إصابات وجروح بالرأس وشريط لاصق على الرقبة. تبين أن المجني عليه كان مبلغًا بغيابه عن المنزل قبل الواقعة بثلاثة أيام.

قاد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج فريقًا من أفراد الشرطة السريين لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها. باستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات، تمكن فريق البحث من تحديد المتهمين، وهم "علي. ع. ع" (21 عامًا) وآخرين سبق الحكم عليهم.

توصلت التحريات إلى أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى مسكن أحدهم، واحتجزوه وقيدوه بالحبال، ثم انهالوا عليه ضربًا بعد أن اعترف بأنه وراء اختفاء شقيق المتهم الأول وقتله وإخفاء جثته في أحد المصارف المائية بسبب خلافات مالية. عقب تأكد المتهم من مقتل شقيقه، قام بضرب المجني عليه بقطعة حديدية حتى فارق الحياة، ثم ألقى جثته بمساعدة آخرين بإحدى الطرق بمركز أبوتيج.