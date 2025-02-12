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فرن بلدي يشعل النيران.. إصابة 4 سيدات وطفلة في حريق منزل بأسيوط

04:45 م الأربعاء 12 فبراير 2025

حريق فرن ارشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيبت أربع سيدات وطفلة، اليوم الأربعاء، في حريق اندلع داخل منزل بمنشية ناصر بقرية صنبو، مركز ديروط، محافظة أسيوط، نتيجة اشتعال فرن بلدي.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع الحريق ووجود مصابين، انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب فرن بلدي، مما أسفر عن إصابة "نادية.ع.س" (57 عامًا)، و"منى.ر.ع" (40 عامًا)، و"سعدية.ع.س" (75 عامًا)، و"سلوى.ن.ع" (4 أعوام)، و"فاطمة.ص.س" (35 عامًا).

جرى نقل المصابات إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم خروجهم جميعًا بعد استقرار حالتهم الصحية، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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