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هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة الأداء وتطوير الخدمات

04:21 م الأربعاء 12 فبراير 2025

جانب من الاجتماع

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ترأس الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، الاجتماع الدوري اليومي لفريق الإشراف، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، لمناقشة آليات تحسين أداء المنشآت الصحية ورفع كفاءة التشغيل.


استعرض الاجتماع أداء المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأولية، مع تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير بناءً على نتائج جولة المرور الشاملة التي أجريت على قطاع القنطرة غرب.

كما ناقش الحضور خطط تحسين كفاءة التشغيل بالفرع، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في العيادات الخارجية بالمجمع الطبي، مع تعزيز منظومة التسجيل الإلكتروني لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد المرضى وتلبية تطلعاتهم.


ركز الاجتماع على متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة داخل المنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة، إلى جانب مناقشة ملف تشغيل مستشفى القنطرة شرق المركزي.

وشدد “رفعت” على أهمية مراجعة مؤشرات الأداء في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مع تكثيف المتابعة الدورية، بهدف ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الطبية وتحسين جودتها، بما يتماشى مع معايير الرعاية الصحية الشاملة.

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الإسماعيلية هيئة الرعاية الصحية وحدات الرعاية الأولية
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