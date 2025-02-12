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"الأرض انشقت وبلعته".. البحث عن شاب انهار عليه بئر في قنا

02:52 م الأربعاء 12 فبراير 2025

انهيار بئرارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء سقوط بئر عليه خلال الحفر في قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، وجار انتشاله من قبل الأجهزة الأمنية.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب انهار عليه بئر في قرية الجبلاو مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع "أ" يبلغ من العمر 38 عامًا، متغيب من الأمس وتبلغ أنه انهار عليه بئر 20 مترًا خلال الحفر في قرية الجبلاو، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بالمعدات لانتشال جثمانه.

جار انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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انهيار بئر قنا مصرع شاب
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