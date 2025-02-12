أهالي ضحيتي سقالة البحيرة يتهمون المقاول: "مستخسر يصرف على الأمان"

البحيرة - أحمد نصرة:

ألقى أهالي ضحيتي سقالة البحيرة، واللذان لقيا مصرعهما إثر انقطاع حبل الواير وسقوطهما من ارتفاع 7 طوابق باللوم على المقاول واتهموه بالتسبب في وفاتها بسبب تجاهله لاشتراطات السلامة والأمان.

وقال زوج شقيقة عامل المحارة محمد عبود: "المقاول بيكسب في برج زي ده ملايين ومستخسر يصرف كام ألف على أمان العامل".

وأوضح قائلًا: " السقالة مكانش فيها أي معايير للأمان وير ضعيف، ومفيش حزام أمان هوك مربوط في ضهر العامل، عشان لو حصل أي حاجة طارئة، العامل اختل توازنه أو السقالة وقعت زي ما حصل، يبقى فيه حماية ليه".

وأكمل قائلًا: "العامل بيبقى طالع السقالة وهو عارف إن أمانها ضعيف لكن لو كلم المقاول هيقوله متطلعش فيه 100 غيرك عاوزين الشغلانة، فبيضطر يرضى بالأمر الواقع عشان لقمة العيش".

ويتساءل زوج شقيقة الضحية: "إزاي مبيبقاش فيه رقابة على المقاولين لإلزامهم بتطبيق اشتراطات الأمان، يعني لجان الوحدات المحلية وهي بتعدي عشان تشوف تراخيص البناء ليه ما تراقبش على الحاجات والمعدات دي وتبص تشوفها آمنة ولا لأ".

كان عاملان لقيا مصرعهما، أمس الثلاثاء، إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية أثناء عملهما في عقار تحت الإنشاء بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة دمنهور، إخطارًا بسقوط عاملين من أعلى سقالة خشبية أثناء عملهم في عقار تحت الإنشاء بشارع عبد السلام الشاذلي، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة محمد عبود، و محمد الوكيل، و نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

اقرأ أيضًا

أرواح بين السماء والأرض.. "سعد" من أعلى السقالة: "ملناش تمن والغلطة بموتة"