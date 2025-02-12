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بتخفيضات 30%.. محافظ المنيا يفتتح قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية بالمعصرة

02:39 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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المنيا-جمال محمد:

أطلق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية بقرية المعصرة بمركز ملوي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، لبيع مواد غذائية ولحوم وبيض المائدة، بأسعار مخفضة تتجاوز الـ 30% بالتعاون مع مديرية التموين، في إطار الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتشمل القافلة توفير كميات كبيرة من اللحوم والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، وتفقد المحافظ أنواع المعروضات المختلفة وأسعارها، وحرص على الالتقاء بالمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه القافلة وتوفير احتياجاتهم بسعر مخفض عن مثيلها فى الأسواق ، مؤكداً استمرار إطلاق القوافل الغذائية بجميع قرى المحافظة وتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة ومواصلة ضخ كميات كبيرة منها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة على إطلاق قوافل غذائية تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التوسع في فتح المنافذ الثابتة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا لتصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لتوفير السلع وضبط الأسعار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين .

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، ومسئولى التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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محافظ المنيا قافلة متنقلة لبيع السلع اللواء عماد كدواني
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