انتشال جثة سيدة طافية على سطح مياه ترعة بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جثمان سيدة ستينية من مياه ترعة الوادي بعزبة حنا بمركز أبو حماد.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بعثور الأهالي على جثة طافية بمياه ترعة عزبة حنا التابعة لمركز شرطة أبو حماد.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة طافية على سطح المياه بترعة الوادي بعزبة حنا بجوار مركز الشباب بمركز أبو حماد.

جرى الدفع بعدد من أفراد قوات الإنقاذ النهرى وانتشال الجثة الطافية على سطح المياه، وتبين أن الجثة تعود لسيدة تبلغ من العمر 61 عاما وتدعى "ميرفت. ا".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، فيما جرى التحفظ على الجثمان لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.