صرخة امرأة كشفت سر الغرفة المغلقة.. كيف سقط سفاح المعمورة في الإسكندرية؟| صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

علامات ريبة وقلق وعدم ارتياح انتابت ملاك العقار المكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية بشارع 268 بمنطقة المعمورة البلد في الإسكندرية من المستأجر الجديد لشقة الدور الأرضي.

وبحسب أقوال نجل مالك المنزل، سمع يوم الواقعة أصوات عالية وصراخ مصدرها شقة الطابق الأرضي التي يستأجرها "ن.أ" محامي في العقد الخامس من العمر منذ شهر أكتوبر الماضي

وأضاف المذكور أنه نزل على الفور لمعرفة سبب الصراخ فوجد المحامي رفقته رجل وسيدتين وتظهر عليهم علامات القلق والارتباك فطلب منه إخلاء الشقة ومغادرتها فورًا.

وتبين أن إحدى السيدات رفقة المتهم انتباها الفضول تجاه غرفة حذرها المتهم من فتحها لتفاجئ بوجود جثة مدفونة بأرضية الشقة ما أثار لديها حالة من الرعب ودفعها للصراخ.

وأضاف نجل مالك العقار أنه طلب من المتهم فتح الغرفة المغلقة إلا أنه رفض زاعمًا أن المفتاح ضاع إلا أنه كسر الباب ليفاجئ لدى دخوله بوجود أعمال حفر ونزع بلاط الأرض ووجود جثة فأبلغ الشرطة.

كان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها محامي بالعقار المشار إليه، تبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

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