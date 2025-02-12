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مسيرة بالدفوف والجمال.. زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج - فيديو وصور

12:17 ص الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج (10)
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج (12)
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
  • عرض 15 صورة
    زفة الليلة الختامية لمولد أبو عمران بسوهاج
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سوهاج - عمار عبد الواحد:

احتفل أهالي قرية القبيصات والقرى المجاورة بمركز ومدينة طهطا، شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالليلة الختامية لمولد أبو عمران القبيصي. بدأت الفعاليات بمسيرة الجمال والدفوف، التي شارك فيها المئات من الرجال والشباب، حاملين العصي والشوم، مرددين: "الله.. الله"، وجابت المسيرة العديد من شوارع القرية.

وفتحت غالبية منازل القرية أبوابها ومضايفها لاستقبال الضيوف الذين توافدوا للاحتفال بالليلة الختامية للمولد، والاستماع إلى الذكر والإنشاد. كما انتشرت عدة حلقات للرقص على نغمات الطبل البلدي والمزمار في شوارع القرية.

وقال الحاج عادل الشيخ، حفيد الشيخ أبو عمران القبيصي، إن غالبية منازل القرية تكون جاهزة لاستقبال ضيوفها من مختلف أنحاء المحافظة، بل ومن المحافظات الأخرى، خاصة في الليلة الختامية للمولد، مضيفًا أن أبناء القرية المغتربين يحرصون على التواجد وسط أسرهم وعائلاتهم في هذه المناسبة. وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال في القرية ينحرون الذبائح إكرامًا لضيوفهم.

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مولد أبو عمران سوهاج القبيصات
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