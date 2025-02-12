محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل إلى 30% (صور)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، معرض "أهلاً رمضان" مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة آلاف المواطنين، وذلك أمام مسجد الكريم بحي المناخ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وقيادات تنفيذية وسياسية.

المعرض، المُقام على مساحة 1000 متر مربع، يضم 23 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية، مع تخفيضات تصل إلى 30% وتجاوزها في بعض السلع، حيث يشمل المعروضات: الحبوب، البقوليات، الزيوت، اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، العصائر، الحلوى، مستلزمات المنزل، الأدوات البلاستيكية، فوانيس رمضان، البخور وغيرها.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن محافظ بورسعيد على جودة السلع وتوافرها بكميات كبيرة، مشددًا على ضرورة الرقابة المستمرة لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، كما استمع إلى آراء الزوار الذين أشادوا بجودة المنتجات والأسعار المخفضة.

وأكد المحافظ على متابعته اليومية للمعرض وإجراء جولات مفاجئة لضمان تحقيق أهدافه في توفير احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك، موجّهًا الشكر للغرفة التجارية على تنظيم الحدث بشكل متميز.

من جهته، أكد محمد سعده أن الغرفة التجارية ببورسعيد تتحمل كافة تكاليف إقامة المعرض، مقابل التزام العارضين بتقديم السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى وجود رقابة مشددة طوال فترة إقامة المعرض التي تمتد لمدة شهر، مع تخصيص أرقام غرفة العمليات لتلقي الشكاوى والمقترحات، وضمان سرعة الاستجابة لأي استفسارات.