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ضبط طن ونصف بلح غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

10:39 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

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القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

نفّذت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكثفة لمراقبة متداولي الأغذية على مستوى المحافظة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان.

جاءت الحملة بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بهدف تشديد الرقابة الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المستهلكين.

وخلال الحملة، جرى تفتيش عدد من المحال التجارية والهايبرات غير المرخصة بمدينة بنها، ما أسفر عن ضبط طن ونصف من البلح الجاف الذي طرأت عليه تغييرات في خواصه الطبيعية، وكان قد خضع لإعادة التدوير بهدف منحه صلاحية جديدة، مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما جرى سحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المتداولة وإرسالها للفحص المعملي، فيما تم عرض القضية على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ضد محال عامة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، إضافة إلى تحرير مخالفات للعاملين في قطاع الأغذية لعدم حملهم شهادات صحية، كما تم التوصية بغلق 4 هايبرات تُدار دون تراخيص رسمية وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

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شهر رمضان حملة مكثفة بلح فاسد أسامة الشلقاني وزارة الصحة
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