رياح سرعتها 57 كيلو في الساعة.. إغلاق ميناء الغردقة لسوء حالة الطقس

السويس – حسام الدين أحمد:

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، ميناء الغردقة وعلّقت جميع الأنشطة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية وخطورة الإبحار.

وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح بلغت 32 عقدة شمالية غربية، ما يعادل 57 كيلومترًا في الساعة، فيما تراوح ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، ما جعل حالة البحر مضطربة جدًا، الأمر الذي استدعى إيقاف حركة الملاحة حفاظًا على السلامة العامة.

ووجّه اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مسؤولي الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الخريطة المناخية وضمان سلامة الملاحة البحرية.

كما شدد على تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة أي مخاطر محتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.