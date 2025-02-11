المشدد 7 أعوام لمدان هدد سيدة بمقاطع عارية في كفر الشيخ

كفر الشيخ – إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة فلاح بالسجن المشدد 7 أعوام، بعد إدانته بتهديد سيدة بإفشاء مقاطع مخدشة للشرف لإجبارها على دفع أموال وإقامة علاقة غير مشروعة معه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي ومصطفى جلال عامر، وأمانة سر أحمد الميداني، وذلك في القضية رقم 11142 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 3239 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عصام.ا.س.ج، البالغ من العمر 39 عامًا، والمقيم في مركز مطوبس، قام في أغسطس 2024 بتهديد المجني عليها عبر واتساب والمكالمات الهاتفية، مطالبًا إياها بإرسال مزيد من المقاطع المصورة أو مبالغ مالية لمنع نشرها.

كما أدانته المحكمة بارتكاب جرائم إلكترونية، منها: انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحصول على مقاطع دون رضا الضحية، والاعتداء على القيم الأسرية بإرسال رسائل غير مرغوبة، واستخدام وسائل الاتصال في الإزعاج والابتزاز.

وجاء الحكم بعد إحالة المتهم للمحاكمة بقرار من المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية.