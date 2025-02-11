ننشر أسماء المصابين في حادث الدولي الساحلي بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

استقبل مستشفى جمصة المركزي بمحافظة الدقهلية 21 مصابًا جراء حادث تصادم بين سيارة ميني باص تقل عمال أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وسيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة جمصة.

ووصل إلى المستشفى كلٌّ من:

أحمد منير بدير السيد (38 عامًا) - مقيم بقرية أبو دشيشة، مركز بلقاس.

يحيى حامد لطفي (22 عامًا) - مقيم بقرية الخلالة، مركز بلقاس، مصاب بكدمات وسحجات.

محمد منير بدير السيد (24 عامًا) - مقيم بقرية أبو دشيشة، مصاب بكدمة بالذراع الأيمن وجروح سطحية.

صهيب نجاح عبدالواحد محمد (33 عامًا) - مقيم بقرية أبو دشيشة.

محمد أحمد عبدالستار محمد (27 عامًا) - مقيم بقرية السعدية، مركز شربين، مصاب بكدمات وجروح في الذراع الأيسر والساق اليمنى.

عبدالرحيم عبدالقادر عبدالعزيز أبو الغيط الشوربجي - مقيم بقرية المعصرة، مركز بلقاس، مصاب بكدمات في الساقين.

حمادة سعد المتولي إبراهيم (30 عامًا) - مقيم بالستاموني، مركز بلقاس.

إبراهيم الدسوقي عبدالمهدي فرحات (30 عامًا) - مقيم بقرية الخلالة.

حسني محمد أبو الخير عباس (65 عامًا) - مقيم بالستاموني.

كما استقبلت المستشفى كلًّا من:

سهام فتحي نجيب العوضي (44 عامًا) - مقيمة بقرية الخلالة.

بسمة هاني محمد غانم (26 عامًا) - مقيمة بالستاموني.

مصطفى محمد عمر غانم (30 عامًا).

أشرف منير نصر (45 عامًا) - مقيم بقرية الخلالة.

أحمد نصر رزق العوضي (24 عامًا) - مقيم بقرية الخلالة.

أحمد عبدالرازق محمد.

سعد السيد سليمان (63 عامًا) - مقيم بالستاموني.

حسن السيد حسن (44 عامًا) - مقيم بقرية أبو دشيشة.

السيد عطية عبدالرؤوف (55 عامًا) - مقيم بقرية الخلالة.

أحمد عبدالرازق الحاج (20 عامًا) - مقيم بقرية الخلالة.

وسام طه السيد (27 عامًا) - مقيمة بقرية الخلالة.

محمد مسعود عبداللطيف (37 عامًا) - مقيم بقرية الخلالة.

وكان اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بين سيارة ميني باص وسيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 21 شخصًا.

دُفعت 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة لمعاينة الواقعة. وبالفحص، تبين أن تصادم سيارة الميني باص، التي كانت تقل عددًا من العمال، مع سيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة جمصة، أسفر عن إصابة 21 شخصًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.