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جثتان و15 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

09:35 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

انقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصين مصرعهما، و أصيب 15 آخرين، اليوم الثلاثاء ، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، في مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية على طريق العدالة الدولي، وجرى الدفع بـ 9 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وتبين وفاة شخصين وإصابة 15.

نقل المصابون لمستشفي وادي النطرون التخصصي، وأودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم.

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