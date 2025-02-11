جثتان و15 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصين مصرعهما، و أصيب 15 آخرين، اليوم الثلاثاء ، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، في مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية على طريق العدالة الدولي، وجرى الدفع بـ 9 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وتبين وفاة شخصين وإصابة 15.

نقل المصابون لمستشفي وادي النطرون التخصصي، وأودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم.