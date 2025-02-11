على طريقة سفاح الجيزة.. العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالإسكندرية| تفاصيل صادمة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر نيابة المنتزه ثانٍ بالإسكندرية التحقيق في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين داخل شقة بالطابق الأرضي، يستأجرها محامٍ في عقار بمنطقة المعمورة شرقي المحافظة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المنتزه ثانٍ بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مدفونة داخل شقة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى الموقع، تبين من المعاينة وجود جثتين إحداهما ملفوفة ببطانية ومدفونتين في أرضية الشقة التي يستأجرها محامٍ منذ العام الماضي، بزعم تحويلها إلى مكتب محاماة – وفقًا لشهادات الجيران.

وأظهرت التحريات الأولية أن الجثتين تعودان إلى زوجة المحامي بعقد عرفي وموكلته، وجرى اكتشاف الجريمة عقب دخول فتاة كانت برفقة المتهم إلى إحدى الغرف خلسة، حيث فوجئت بالجثتين، فأطلقت صرخات مدوية دفعت الأهالي للتدخل وإبلاغ الشرطة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة، وسماع أقوال شهود العيان.