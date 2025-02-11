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وسيلة مواصلات مجانًا.. نقل السوق الأسبوعي بمدينة برج العرب الجديدة

07:47 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

جهاز مدينة برج العرب الجديدة

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن نقل السوق الأسبوعي من موقعه الحالي إلى المنطقة خلف الموقف العمومي بالمحور المركزي للمدينة، وذلك بدءًا من الغد الأربعاء.

ووفقًا لبيان صادر عن جهاز المدينة، سيجري توفير وسيلة مواصلات لنقل أهالي المدينة من الحي الأول ومن منطقة السوق القديم بالمحور المركزي إلى السوق الجديد.

وأضاف الجهاز أن الذهاب والعودة إلى السوق سيكون بسيارات مجلس الأمناء على مدار اليوم مجانًا مساهمة من المدينة ومجلس الأمناء لخدمة أهالي المدينة.

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