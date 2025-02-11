محافظ الإسماعيلية يبحث آليات تنفيذ خطة تحسين الخصائص السكانية بالقنطرة غرب

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ومتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب، والتي أعدها المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، تحت شعار "خطة 1000 يوم.. تغيير حقيقي كل يوم"، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين من خلال الارتقاء بالمؤشرات السكانية والتنموية.

شارك في الاجتماع اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور علي حطب، مدير المكتب الفني للمحافظة، ونشوى الطحاوي، مدير فرع المجلس القومي للسكان، ولبنى زكي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مديريات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والأوقاف، والشباب والرياضة، والعمل، والهيئة العامة للاستعلامات، ووحدة السكان بالمحافظة.

أكد المحافظ خلال الاجتماع أن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري هو محور اهتمام القيادة السياسية والحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة، والاستثمار في تنمية العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق للقضايا السكانية، مؤكدًا أن جميع إمكانيات المحافظة مسخَّرة لدعم هذا الملف الحيوي. كما وجَّه بأهمية تكثيف جهود التوعية حول مخاطر الزيادة السكانية غير المنظمة وأضرار الزواج المبكر، والاستفادة من طاقات الشباب في نشر الوعي المجتمعي.

وأشار المحافظ إلى أهمية توظيف الخطاب الديني في التوعية بالقضايا السكانية، من خلال الاستعانة بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنائس لنقل الرسائل التوعوية استنادًا إلى القيم الدينية. كما أكد ضرورة توجيه رسائل التوعية بما يتناسب مع الخلفيات الثقافية والاجتماعية المختلفة لضمان تحقيق التأثير المطلوب.

في ختام الاجتماع، أثنى المحافظ على الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية لمعالجة التحديات السكانية، مشيدًا بروح التعاون بين المؤسسات المختلفة لوضع رؤى فعالة وحلول مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية بالمحافظة.