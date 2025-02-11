بالصور- افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بمدينة دراو في أسوان

صقيع وغيوم.. طوارئ في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية - صور

أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة لافتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو، استجابة لرغبة أهالى المركز.

ولاقى القرار إشادة من الأهالى لتسهيل المشقة والأعباء المالية فى التنقل والسفر إلى المدن المجاورة لتلقي هذه الخدمة الهامة.

وقال الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة، إنه جرى تخصيص الدور الثانى بوحدة نجع العرب الصحية كمركز لتطعيم الحجاج والمعتمرين وبدأ العمل فعليا الأحد الماضي، موضحاً أنه بالتوازى مع ذلك جار التجهيز لافتتاح مكتب خدمة "مشورة ما قبل الزواج" لخدمة أهالى غرب دراو مثل بنبان والمنصورية وفارس وغيرها من القرى الأخرى.