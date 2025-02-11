48 قيادة.. محافظ أسوان يعتمد حركة محليات جديدة

أسوان – إيهاب عمران:

اعتمد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حركة المحليات لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بإجمالى 48 قيادة، وذلك عقب إجراء المقابلات الشخصية لـ 85 متقدما.

وقال الدكتور إسماعيل كمال إننا نستهدف من إجراء هذه الحركة لرؤساء وسكرتير القرى إتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسؤولية والوفاء بتطلعات وطموحات الشارع الأسوانى لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة والتى يستحق أهلها تحسين كامل فى مستوى المعيشة والحياة اليومية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقييم مستمر للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط، علاوة على ما كشفته الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الأداء وتنفيذ توجيهات المحافظ، وخاصة فى ملفات النظافة والتجميل والتطوير والإشغالات والتعديات والتصالح فى مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات الهامة.