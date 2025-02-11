مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى عاملان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهم من أعلى سقالة خشبية أثناء عملهم في عقار تحت الإنشاء بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة دمنهور، إخطارًا بسقوط عاملين من أعلى سقالة خشبية أثناء عملهم في عقار تحت الإنشاء بشارع عبد السلام الشاذلي، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في ي الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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