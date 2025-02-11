بروتوكول تعاون بين جامعتي والسويس والقاهرة الجديدة التكنولوجية

السويس- حسام الدين أحمد:

وقع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس بروتوكول تعاون بين جامعة السويس ممثلة في كلية هندسة البترول والتعدين وكلية التكنولوجيا والتعليم، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل، ممثلة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وصرح الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة أن البروتوكول يشمل العديد من أوجه التعاون في مجالات مختلفة منها مصادر الطاقة المختلفة والمتجددة بأنواعها، ومجالات البيئة والبتروكيماويات والجيولوجيا والجيوفيزياء والحفر، وتحسين وإنتاج البترول والغاز وغير ذلك من المجالات التي قد يتفق الطرفان على التعاون فيها.

وأضاف الدكتور حنيجل أن البروتوكول شمل أيضا وضع مصفوفة تدريب مشتركة لتأهيل طلاب الجامعتين لسوق العمل، وإعداد مصفوفة تدريب متخصصة للعاملين بالشركات والمصانع في كلتا المحافظتين وتحت مظلة الجامعتين.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وربط البحث العلمي والتطوير بحل المشكلات التكنولوجية والهندسية من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية.

كما يهدف إلى إجراء الأبحاث العلمية المشتركة مما يحقق الهدف من الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والتكنولوجي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة دعم مسار التعليم التكنولوجي في مصر كأحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة بما يتواكب مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 وحرص الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعم هذه التوجيهات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور عصام أحمد علي عميد كلية هندسة البترول والتعدين، والدكتور حسام الدين مصطفى عميد كلية تكنولوجيا والتعليم، وعميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة التكنولوجية.