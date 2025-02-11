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انقلاب تريلا أعلى دائري المرج بالقليوبية

12:27 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

انقلاب تريلا

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الدائري، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري اتجاه المرج بالقرب من رشاح الخصوص تجاه مسطرد وبهتيم، وأسفر الحادث عن إصابات سائق الشاحنة بجروح وكسور خفيفة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا على الطريق الدائري، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ بالطريق الدائري، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات ورفع السيارات المشاركة في الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري اتجاه المرج بالقرب من الخصوص، وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، وسببت تعطل في الحركة المرورية.

وأسفر الحادث عن إصابات سائق الشاحنة بجروح وكسور خفيفه، وجاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

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انقلاب تريلا دائري المرج القليوبية
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