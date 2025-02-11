مواد غذائية ومياه.. جنوب سيناء تدعم غزة بـ 60 طن مساعدات- صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الاستعدادات الجارية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، ضمن مبادرة "تحيا مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستاد طور سيناء الرياضي، وتضمنت الحملة جمع التبرعات العينية من مواد غذائية والمستلزمات الأساسية.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا يمد يد العون لأشقائه في الأوقات الصعبة.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي محافظة جنوب سيناء لمساندة أهل غزة، وتعكس روح التضامن الوطني في مواجهة التحديات الإنسانية، مشيرا إلى أن الحملة لاقت تجاوبًا كبيرًا من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين في المحافظة.

وأثنى على توافد العديد من أبناء سيناء على مراكز جمع التبرعات للمساهمة في هذه الحملة التي تعد جزءً من التزام مصر المستمر بقضية فلسطين، كما أشاد بحرص الشباب على المشاركة في الاستعدادات لتجهيز الحملة، مما يؤكد الروح الوطنية لدى كافة الأعمار.

ويجري تجميع المساعدات بالصالة المغطاة باستاد الطور الرياضي، تمهيدا لوضعها في كراتين بواسطة شباب المدينة من فرق الكشافة والمتطوعين.

وبلغت كمية المساعدات نحو 60 طنا وتتضمن " سكر، أرز، دقيق، مكرونة، سمن، زيت، مربى، ملح، مياه معدنية، بلح"، ومن المقرر أن يجري وضع هذه المواد الغذائية في كراتين تمهيدا لشحنها على متن 15 شاحنة إلى ميناء رفح في منتصف فبراير الجاري، ومنه إلى أشقائنا في غزة.