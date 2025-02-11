السيطرة على حريق بشقة في المحلة الكبرى

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى، مساء اليوم الإثنين، من إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في منطقة الوراقة، بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن احتراق بعض محتويات الشقة دون وقوع إصابات.

وتلقت مديرية أمن الغربية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.