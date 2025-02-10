ركام بمدرسة وشكاوى أهالي المنازل المجاورة ولجنة عاجلة.. ماذا حدث في المحلة الكبرى؟ (صور)

المحلة الكبرى - أميرة حلمي ومروة شاهين:

تحولت أعمال تطوير روتينية في مجمع مدارس بالمحلة الكبرى إلى أزمة مفاجئة، بعد أن تسببت معدات ثقيلة في مخاوف على سلامة المنازل مجاورة، وأثارت سحابة من الغبار والرُكام في محيط المدارس، الأمر الذي استدعى تدخلًا عاجلًا من محافظ الغربية.

القصة بدأت بشكاوى مُلحة من سكان منطقة شرق المحلة، بالتزامن مع بدء أعمال هدم وتطوير داخل مجمع مدارس تابع للإدارة التعليمية بالمنطقة.

مقاطع فيديو وصور انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت الركام المتناثر وعمليات الهدم التي تجري داخل إحدى المدارس، بينما عبّر السكان عن غضبهم واستيائهم من استخدام معدات ثقيلة أدت إلى اهتزازات عنيفة وتصدعات في منازلهم- على حد قولهم.

استجابة المحافظ كانت فورية، حيث أصدر توجيهات بتشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية، والإدارة التعليمية بشرق المحلة، وحي أول المحلة الكبرى، لفحص المنازل الملاصقة ومعاينة موقع التطوير في مدرسة المعلمات التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، والتي توقفت فيها الأعمال بشكل فوري.

مصدر مسؤول داخل هيئة الأبنية التعليمية أكد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللجنة باشرت عملها بالفعل، وأن الهدف هو تحديد المسؤوليات وتقييم الأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان والمباني المجاورة.

وكشفت الدكتورة جيهان قطان، مدير مكتب محافظ الغربية، تفاصيل أوسع للواقعة، موضحةً أن الأمر يتعلق بمدرستي طلعت حرب والوعي القومي، اللتين صدر لهما قرار إزالة ضمن خطة التطوير وإعادة الإنشاء التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية. وأضافت أن مدرستي بلال بن رباح ومحمد فريد تستضيفان مؤقتًا داخل مباني المدرستين الأصليتين، اللتين تخضعان حاليًا لأعمال الهدم.

وأشارت قطان إلى أن المقاول بدأ أعمال الإزالة يوم السبت الماضي، مستخدمًا معدات ثقيلة، وهو ما أثار اعتراض الأهالي وتخوفهم على منازلهم. وأكدت أنه تم تحرير محضر بالشرطة، وإيقاف أعمال الهدم مؤقتًا، وتعهد المقاول باللجوء إلى طرق هدم يدوية لتجنب استخدام المعدات الثقيلة.

اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أكد بدوره إرسال لجنة معاينة صباح الغد لمتابعة الوضع على أرض الواقع، مشددًا على أن سلامة الطلاب تأتي في المقام الأول. وأوضح أنه في حال التأكد من وجود خطورة على حياة الطلاب، سيتم إيقاف الهدم فورًا، أو التنسيق لتنفيذ أعمال الإزالة في أيام الإجازات الرسمية لتجنب تعريض الطلاب للخطر.