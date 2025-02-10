قرار جديد من المحكمة في واقعة دهس عامل الدليفري بالإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بتأييد الحكم الصادر ضد شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالسجن 3 سنوات في اتهامه بجرح أفضي إلى موت في الواقعة المعروفة بدهس عامل الدليفري بسموحة.

وقبلت محكمة مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من المتهم على حكم محكمة الجنايات الصادر ضده، من حيث الشكل ورفضته من حيث الموضوع وأيدت حكم أول درجة.

وتعود بداية القضية رقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث دهس سيارة لشاب بمنطقة سموحة.

وتبين من الفحص تصادم سيارة تحمل لوحات معدنية "جمارك" ويتبعها أخرى بسيارة تاكسي بالشارع المشار إليه بعد منتصف الليل، وتعدى قائدها على سائق التاكسي وحاولا الهرب من موقع الحادث.

ووفقًا لشهود عيان قاد المتهم السيارة بسرعة جنونية واصطدمت بالمجني عليه "أحمد سعيد" عامل دليفري أثناء توقفه على جانب الطريق ما أدى إلى سحله لمسافة تزيد عن 500 متر وتسبب في وفاته متأثرًا بإصابته بعد أيام من نقله إلى المستشفى.

وألقي القبض على المتهم وتحرر المحضر بقسم شرطة سيدي جابر، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن 3 سنوات بتهمة جرح أفضي إلى موت.

وبإحالة القضية إلى محكمة مستأنف الإسكندرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم السابق.