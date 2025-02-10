السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل داخل شقة بالطابق الخامس بأحد المنازل في مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من شقة في منزل مكون من 8 طوابق بشارع طراد النيل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران التي أتت على محتويات الشقة بالكامل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمعرفة أسباب الحريق.