إعلان

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بني سويف (صور)

11:17 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق داخل شقة سكنية
  • عرض 3 صورة
    حريق داخل شقة سكنية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل داخل شقة بالطابق الخامس بأحد المنازل في مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من شقة في منزل مكون من 8 طوابق بشارع طراد النيل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران التي أتت على محتويات الشقة بالكامل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمعرفة أسباب الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيطرة على حريق حريق داخل شقة سكنية حريق شقة بالدور الخامس مديرية أمن بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان