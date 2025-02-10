تموين الإسكندرية: حصول 203 متاجر على تصاريح المشاركة بالأوكازيون الشتوي

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، الموافقة على منح 203 محلات تجارية تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي وإتاحة الإعلان عن تخفيضات خلال موسم التصفية الجاري لعام 2025.

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي إن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية أصدرت تصاريح المشاركة فى الأوكازيون لعدد 203 محل تجاري حتى الآن منها 200 تصريح لمحلات بالقطاع الخاص و3 تصاريح لمحلات بقطاع الأعمال.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه جرى تحرير 10 محاضر لمحال أعلنت عن الأوكازيون دون أن تتقدم بطلب استخراج تصاريح لها بالمشاركة، مؤكدا استمرار متابعة الأسواق لإحكام الرقابة ورصد الالتزام بالأسعار المعلنة قبل وبعد الخصم.

وأشار إلى أن الاوكازيون بدأ في 3 فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر، ويسمح خلاله بمشاركة كل محل تجاري بعروض وتخفيضات على مدار أسبوعين؛ وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا لوكيل وزراة التموين بالإسكندرية، المهندس السيد حرزالله، ألزم القرار الوزاري أصحاب المحال المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

وأشار إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مضيفا أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود الأحذية والشنط وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.