تغيبوا عن النوباتجية.. نقل فريق طبي من وحدة صحية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قرر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نقل الفريق الطبى بالنوباتجية المسائية بالوحدة الصحية لقرية الوفائية بمركز الدلنجات بالبحيرة وذلك لتغيبهم العمل.

جاء ذلك خلال مروره المفاجئ على الوحدة اليوم الإثنين، وفى إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل ، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وشدد عبد الجواد على أهميةمتابعة الإنضباط الإداري داخل المنشئات الطبية ، وتكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية .

وأكد وكيل الوزارة على متابعة جميع الفرق الإشرافية بالمديرية والإدارات الصحية العمل فى جميع الفترات الصباحية والمسائية وعلى مدار الساعة بكافة المنشآت الصحية، والتشديد على الانضباط الإداري ، واحالة غير الملتزمين للتحقيق.