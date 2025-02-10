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تصادم شاحنة مواد بترولية بميكروباص في السويس

06:33 م الإثنين 10 فبراير 2025
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    السيارة النقل استقرت على خط السكة الحديد
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    تهشم السيارة الميكروباص نتيجة للتصادم
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السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب شخصان في تصادم، اليوم الإثنين، بين شاحنة نقل محملة بالسولار وميكروباص بطريق السويس - الأدبية، بالقرب من مزلقان السكة الحديد.

وتلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بالحادث، ووجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج. وأوضح مصدر طبي أن المصابين هما عبدالخالق غنيم (39 عامًا) مصاب بجروح وسحجات متفرقة، وممدوح سيد (40 عامًا) يعاني من كسر بقاع الجمجمة مع اشتباه نزيف بالمخ.

وأفادت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، حيث انحرفت الشاحنة عن مسارها لتستقر فوق قضبان السكة الحديد المخصصة لقطار البضائع.

ونفى مصدر أمني ما تردد عن نشوب حريق، مؤكدًا أن الاصطدام لم يؤثر على صهريج السولار، فيما تم الدفع بونش لسحب الشاحنة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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