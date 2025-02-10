60 طن مواد غذائية.. جنوب سيناء تستعد لإرسال قافلة مساعدات إلى غزة

جنوب سيناء - رضا السيد:

تستعد محافظة جنوب سيناء لإطلاق قافلة مساعدات لدعم أهالي غزة، تضم 60 طنًا من المواد الغذائية والمياه والبلح، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر.

وتتم أعمال تجهيز القافلة داخل استاد طور سيناء الرياضي، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة فرق الكشافة والمتطوعين من أبناء المدينة.

وأوضح محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المواد الغذائية المجمعة تشمل السكر، الأرز، الدقيق، المكرونة، السمن، الزيت، المربى، الملح، والمياه المعدنية، حيث تتم تعبئتها في كراتين استعدادًا لنقلها على متن 15 شاحنة إلى معبر رفح منتصف فبراير، ومنه إلى غزة.