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محافظ البحيرة: 3 معارض "أهلًا رمضان" بكل مركز

06:27 م الإثنين 10 فبراير 2025

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر،محافظ البحيرة، التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة، بواقع 3 معارض كحد أدنى بكل مركز، مع الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت عازر إلى أن المعارض ستوفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية وتخفيضات لن تقل عن 25%، كما سيجرى طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء واللحوم المجمدة والدواجن بأسعار مخفضة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجهت المحافظ بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للعارضين لضمان تنوع السلع وتقديمها بأسعار مخفضة، مع تشديد الرقابة لضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بالأسعار، مشددة على أهمية التوسع في المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من المناطق، وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا بما يضمن وصول الدعم إلى كل المواطنين.

وشددت على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والعمل على توفير كافة التيسيرات لإقامة المعارض وإنجاحها، مؤكدة على أهمية دور جهاز حماية المستهلك والتموين في مراقبة الأسواق والتصدي لأي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الأسعار.

كما وجهت المحافظ بتجهيز وتوفير كميات كبيرة من شنط وكراتين رمضان تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها وخاصة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا.

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الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة معارض أهلا رمضان بالبحيرة عدم التلاعب بالأسعار
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