بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يفتتح ملتقى قادة اتحادات طلاب الجامعات

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة "مصر 2030"، بحضور الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

نُظّم الملتقى بواسطة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة "طلاب من أجل مصر"، وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على الملتقى، والدكتورة مديحة درويش، منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسق الملتقى.

شهد الملتقى حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور منصور الكباش، رئيس جامعة سفنكس، والدكتور جمال تاج، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، إلى جانب عدد من نواب رؤساء الجامعات والمسؤولين.

كما شارك في الملتقى لفيف من الأئمة والقيادات الدينية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب قادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، ووفود طلابية من 28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

وأعرب اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بالغ فخره بتواجده وسط طلاب الجامعات المصرية المشاركين في الملتقى، مشيدًا بجهود الجامعة في تنظيم الفعاليات التي تعزز مكانة الشباب وتساهم في تمكينهم.

وأشار المحافظ إلى أن الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو تمكين القيادات الطلابية وتعزيز دورهم في رسم ملامح المستقبل، بما يتماشى مع اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب ودورهم في صنع المستقبل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن العلم يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، موضحًا أن الجامعة تنفذ برنامجًا تنمويًا شاملًا منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية للمجتمع المحلي.

وشدد المنشاوي على أن جامعة أسيوط هي نقطة تلاقٍ للجامعات المصرية، داعيًا الشباب إلى العمل من أجل الوطن وتحقيق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

كما تضمنت فعاليات الملتقى ندوة ألقاها الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بعنوان "العلم وأثره في بناء الوعي"، حيث أشاد بجامعة أسيوط ودورها العلمي، معربًا عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة وقياداتها على حفاوة الاستقبال.

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة مديحة درويش أن الملتقى يعكس الدور الريادي لجامعة أسيوط في نشر المعرفة ودعم الأنشطة الطلابية، مشيرةً إلى حرص الجامعة على استثمار طاقات الشباب بما يحقق رؤية مصر 2030.

واختُتمت الفعاليات بتوجيه الشكر لكافة المشاركين في الملتقى، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.