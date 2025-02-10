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محافظ الدقهلية يوجه قرارات عاجلة استعدادًا لرمضان (صور)

06:19 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    اللواء طارق مرزوق خلال الإجتماع
  • عرض 9 صورة
    اللواء طارق مرزوق خلال الإجتماع
  • عرض 9 صورة
    اللواء طارق مرزوق خلال الإجتماع
  • عرض 9 صورة
    اللواء طارق مرزوق خلال الإجتماع
  • عرض 9 صورة
    اللواء طارق مرزوق خلال الإجتماع
  • عرض 9 صورة
    اللواء طارق مرزوق خلال الإجتماع
  • عرض 9 صورة
    اللواء طارق مرزوق خلال الإجتماع
  • عرض 9 صورة
    اللواء طارق مرزوق خلال الإجتماع
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الدقهلية - رامي محمود:

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا عاجلًا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين بشأن توفير السلع بأسعار مخفضة، والتصدي للتعديات على أراضي الدولة، وتعزيز منظومة التصالح والتقنين.

وأكد المحافظ التوسع في معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز والمدن والقرى، واستمرار إقامة سوق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية لمنع ارتفاع الأسعار.

كما شدد على دعم المنافذ بالسلع الأساسية، وتوزيع كراتين غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي سياق آخر، وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع مخالفات البناء، والتشديد على متابعة المتغيرات المكانية، مع تكليف الوحدات المحلية بتسيير نوبتجيات ليلية لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين.

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