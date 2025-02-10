محافظ الدقهلية يفتتح منفذ "أمان" لبيع السلع والمواد الغذائية -صور

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الدقهلية-رامي محمود:

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء حسام عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، منفذ "أمان"الـ32 علي مستوى المحافظة بشارع الجيش أمام استاد المنصورة، وأمام مسجد الزراعيين لبيع السلع والمواد الغذائية.

حضر افتتاح المنفذ اللواء حسين عيطة رئيس مجلس إدارة أمان للاستثمار، و اللواء سامح عبدالفتاح، مشرف منافذ "أمان" بالدقهلية، والعقيد شريف علي البلعوطي، مدير منافذ أمان والمعارض والتموين بمديرية أمن الدقهلية.



وأكد محافظ الدقهلية، أن الحكومة لا تألو جهدا في توفير الحزم الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع المنافذ.

وأضاف مرزوق: أننا لن نتردد في اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال التلاعب بأسعار السلع المعروضة للبيع بكافة المنافذ على مستوى المحافظة.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على مساهمتها في تنفيذ منافذ امان لبيع السلع بأسعار مخفضة في اطار مبادرة " كلنا واحد " بالدقهلية.

يذكر أنه يتم إنشاء المنافذ على مستوى مدن وقرى المحافظة، تنفيذا لخطة الانتشار والوصول لكافة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

كما أن منافذ "أمان" هي منافذ ثابتة ومتواجده بصفة مستمرة أمام المواطنين، ويتواجد بها جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة أمام المواطنين حيث تصل نسبة الخصم الى 35% بمناسبة عيد الشرطة وعيد الدقهلية القومي وشهر رمضان المعظم.