بالصور.. أسوان تجري تجربة إخلاء لمبنى ديوان عام المحافظة تحسبًا للطوارئ

أسوان – إيهاب عمران:

نفذت محافظة أسوان تجربة عملية لإخلاء مبنى الديوان العام، كخطوة استباقية من المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات " حال وقوعها ".

وتابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، نتائج التجربة العملية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وبمشاركة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والعميد وسام طلعت المستشار العسكري.

وبدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية ، حيث تمت عملية إخلاء المبنى من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال المخارج والأبواب الرئيسية ، وأيضاً المخارج المخصصة لحالات الطوارئ ، وعقب ذلك تم النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى.