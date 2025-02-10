محافظ القليوبية يفتتح معرض "كنوز مطروح" للترويج للتراث والمنتجات البيئية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يشاركه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، معرض "كنوز مطروح" في الفترة من 10 إلى 28 فبراير 2025، وذلك بحديقة الطفل بمدينة بنها.

وشهد الافتتاح الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، واللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويهدف المعرض إلى إبراز المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.

ويأتي هذا المعرض في إطار جهود محافظة مطروح للترويج لمنتجاتها المحلية ودعم الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظات.

ويتضمن المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل:المشغولات اليدوية: مثل السجاد والكليم والمنسوجات الصوفية والمطرزات والخزف والعطور: مثل العطور المستخلصة من النباتات الطبيعية التي تنمو في الصحراء والزيوت الطبيعية: مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الأرجان والمنتجات الغذائية المميزة: مثل التمور والعسل وزيت الزيتون والمربى.ويعتبر هذا المعرض فرصة للزوار للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وتراثها العريق، واكتشاف المنتجات الفريدة التي تتميز بها المحافظة.

كما يتيح المعرض فرصة للتجار والمستثمرين للتواصل مع المنتجين المحليين في مطروح، واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة.

ودعت محافظة القليوبية جميع المواطنين لزيارة المعرض والاستمتاع بمشاهدة المنتجات المعروضة، والتعرف على ثقافة مطروح وتراثها الغني.

وأكد محافظ القليوبية على سعادته باستضافة هذا المعرض الذي يساهم في تعزيز التعاون بين المحافظات ودعم المنتجات المحلية مشيرا ان المعرض يزخر بالعديد من المنتجات الطبيعية ذات الجودة العالية والسعر المنافس داعيا أهل القليوبية بزيارة المعرض وندعو أهل القليوبية لزيارة المعرض للاستمتاع بمشاهدة المنتجات المعروضة، والتعرف على ثقافة مطروح وتراثها الغني، واقتناء ما يناسبهم من منتجات متميزة.

وأكد محافظ مطروح، أن هذا المعرض يمثل فرصة لنا للترويج لمنتجاتنا المحلية وتعريف الجمهور بثقافتنا الغنية، ونحن نثمن جهود محافظة القليوبية في استضافة هذا المعرض، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلاله.