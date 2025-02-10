إعادة عرض فيلم "ثريا" في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قرر مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ26، برئاسة المخرجة هالة جلال، إعادة عرض فيلم "ثريا"، الذي كان فيلم الافتتاح الرسمي للمهرجان، اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:30 مساءً، بحضور مخرج الفيلم أحمد بدر كرم وذلك في قصر ثقافة الإسماعيلية.

وكان الفيلم عُرض للمرة الأولى خلال حفل افتتاح المهرجان في عرضه العالمي الأول، حيث حظي بتفاعل كبير من الجمهور والنقاد، نظرًا لموضوعه الإنساني العميق، وطريقة سرده السينمائية التي تمزج بين الواقعية والرمزية.

تدور أحداث فيلم "ثريا" حول فتاة شابة تعيش في قرية نائية، تواجه أزمة معقدة عندما يُصاب شقيقها بمرض نادر، مما يدفعها للبحث عن حلول بديلة لعلاجه، لكن الأوضاع في قريتها تصبح أكثر خطورة بسبب نشاط عصابة تقوم باختطاف الفتيات، مما يضعها في مواجهة صعبة بين محاولاتها لإنقاذ شقيقها وكشف جرائم العصابة، ومع تصاعد الأحداث، تتطور شخصية ثريا، لتصبح رمزًا للمقاومة والشجاعة في وجه الظلم والخوف.

الفيلم من إخراج أحمد بدر كرم، وهو مخرج مصري نشأ في محافظة أسيوط، حيث شكلت بيئته الصعيدية الغنية بالتراث والواقعية السحرية مصدر إلهام لأعماله، بعد دراسته الإعلام في كلية الآداب، انتقل إلى القاهرة لمتابعة دراسته السينمائية في المعهد العالي للسينما، حيث تأثر بمخرجين كبار مثل داوود عبد السيد، أندريه كونشالوفسكي، وألكسندر سوكوروف. خلال مسيرته، كتب أحمد بدر كرم العديد من الأفلام القصيرة، وشارك في كتابة بعض حلقات المسلسل الشهير "حكايات بنات"، كما يمتلك مشاريع تلفزيونية قيد التنفيذ.

يرى المخرج أن أعماله السينمائية مستوحاة من بيئته الأصلية، حيث يسعى إلى تقديم قصص واقعية تعكس عمق المجتمع المصري، مستخدمًا أسلوبًا بصريًا يوثق الحياة اليومية بحس إبداعي فريد.

يُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991 تحت إشراف المركز القومي للسينما.

يتميز المهرجان بتركيزه على الأعمال الوثائقية والقصيرة، ما يجعله منصة مهمة لدعم المواهب الجديدة وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية من خلال عدسة السينما.

إعادة عرض فيلم "ثريا" في المهرجان تأتي ضمن فعاليات خاصة تسلط الضوء على الأعمال السينمائية المؤثرة، والتي تقدم للجمهور تجربة بصرية وفكرية تتماس مع واقع المجتمع المصري والعربي، مما يجعل المهرجان أحد المحافل البارزة لمحبي السينما التسجيلية والقصيرة.