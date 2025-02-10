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قدر ولطف.. انقلاب سيارة محملة بأنابيب غاز على طريق "الإسماعيلية – السويس" -صور

03:19 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة محملة بأنابيب غاز على طريق الإسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة محملة بأنابيب غاز على طريق الإسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة محملة بأنابيب غاز على طريق الإسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة محملة بأنابيب غاز على طريق الإسماعيلية
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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

انقلبت سيارة نقل محملة بأنابيب بوتاجاز على طريق "الإسماعيلية -السويس" الصحراوي، بالقرب من منطقة أبو سلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، لرفع السيارة المنقلبة وإزالة آثار الحادث، مما ساهم في إعادة حركة المرور إلى طبيعتها دون أي تعطيل يذكر.

من جانبها، أكدت مصادر طبية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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أنابيب غاز طريق الإسماعيلية سيارة نقل مركز فايد
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