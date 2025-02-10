"البلطجة والعنف" وراء مقتل فلاح وإصابة زوجته.. تفاصيل محاكمة 9 متهمين في كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، فى جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، محاكمة 9 متهمين بـ البلطجة والعنف واستعمال القوة ما أدى إلى وفاة فلاح سبعيني، وإصابة زوجته بمركز مطوبس بسبب خلافات على لهو الأطفال.

تُشكل الدائرة من المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور مهند محمد مشعل، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 23089 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 3155 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق في كفر الشيخ، أحالت كل من "مغازي.ن.س.ا"، 30 عامًا، و"نصر.س.أ.ا"، 67 عامًا، و"نصر.ن.س.ا"، 32 عامًا، و"محمد.ن.س.ا"، 25 عامًا، و"مها.ن.س.ا"، 44 عامًا، و"سعاد.م.ع.د"، 29 عامًا، و"مها.ع.س.ا"، 15 عامًا، و"وطن.س.أ.ا"، 57 عامًا، و"مروان.و.س.أ.ا"، 32 عامًا، ويقيمون بمركز مطوبس إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالة المتهمين التسعة إلى محكمة جنايات فوه، أنهم في يوم 19 أغسطس 2024 بدائرة مركز شرطة مطوبس، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وهددوا بهما واستخدموها ضد المجني عليه حسن محمد الزيات، والمجني عليها نوال محمد إبراهيم رزق، بقصد ترويعهما، وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما لفرض السطوة عليهما.

وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وتكدير أمنهما وسكينتهما، وتعريض حياتهما للخطر وذلك حال حملهم الأسلحة البيضاء والأدوات.

وأوضح قرار الإحالة أنه بناء على تلك الجريمة ضربوا المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية على إيذائه وتوجهوا حيثما أيقنوا وجوده في منزله وعندما رأوه انهالوا عليه ضربًا بأن وجه إليه المتهمون من الأول حتى الخامس عدة ضربات استقرت في عموم جسده مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء، والأدوات محل الاتهام اللاحق.

ووفق ذلك أحدثوا ما به من إصابات مثبوته في تقرير الصفة التشريحية والتي كان من شأنها أن أودت بحياته دون أن يضمر أي منهم في نيته قتله، ولكنها أفضت إلى موته وذلك حال وجود باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

ضربوا المجني عليها نوال محمد إبراهيم رزق، عمدًا وذلك بأن وجه إليها المتهمون من الأول حتى الخامس عدة ضربات من الأسلحة البيضاء "سكاكين"، وأدوات "عصي" والتي كان من شأنها أن اعجزها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

ووجه لهم حيازة وإحراز أسلحة بيضاء "سكاكين" وأدوات "عصي" تستخدم في الاعتداء على الناس دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.