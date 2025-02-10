ضبط 4 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك في أسيوط

"غدر بها بعد أن طلب الماء".. تفاصيل محاكمة طالب شرع في قتل سيدة بكفر الشيخ

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن ضبط 4 أطنان من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مركز تجميع ألبان غير مرخص، بالإضافة إلى 244 كيلو جرام من اللحوم ومشتقاتها غير الصالحة، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بمركز ديروط..

تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة للرقابة على الأسواق والمحال العامة والمطاعم، بهدف مكافحة الغش التجاري وضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة، التي قادها خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمت بالتعاون بين إدارة تموين ديروط برئاسة كامل عبدالباسط، ومباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي، ومديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور صلاح علي قطب.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز تجميع ألبان غير مرخص يحتوي على 4 أطنان من الألبان غير الصالحة للاستهلاك بسبب وجود شوائب، كما ضبط مواد غذائية خطيرة تشمل 50 كيلوجرام من الصودا الكاوية و60 كيلو جرام من هيدروجين بيروكسيد، بالإضافة إلى موتور يستخدم في عمليات غير مشروعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.