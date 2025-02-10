مصرع زوجين اختناقاً في الشرقية.. والسبب "موقد نار" مشتعل

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي زوجان مصرعهما، اختناقاً أثناء نومهما بقرية غزالة عبدون مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة فاقوس بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع محمود أ.م يبلغ من العمر 63 عاما وزوجته فرحة.ا.خ تبلغ 55 عاما، فى قرية غزالة عبدون بفاقوس.



وأفادت التحريات الأولية، أن الزوجين لقيا مصرعهما على إثر نقص الأكسجين في الغرفة التي كانا نائمين فيها ليلة أمس بسبب إشعال مدفئة "شالية بلدي" كان أشعلاها للتدفئة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

يذكر أن مركز فاقوس شهد حادثا مماثلا بمصرع زوجين بسبب المدفأة الكهربائية التي أشعلاها أثناء نومهما، وذكرت التحريات أن الزوجين يدعيان إبراهيم.م ووفاء.ال.