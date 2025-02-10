محافظ أسيوط يعلن موعد إجراء القرعة العلنية لترخيص 250 سيارة تاكسي وأجرة

أسيوط- محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 100 سيارة أجرة بواقع: 70 سيارة ميكروباص 14 راكب - 30 سيارة تُمناية 8 راكب) و 150 سيارة تاكسي.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف إدارة المواقف بقيادة يسري سند مدير الإدارة لتحديد موعد القرعة العلنية لاختيار الفائزين وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بفتح باب الترخيص لسيارات التاكسي والأجرة، وتحديد يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير الجاري، لإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين من الأعداد المطلوبة لترخيص سيارات التاكسي وتحديد يوم الخميس 13 فبراير لإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين من الأعداد المطلوبة لسيارات الأجرة (ميكروباص - تمناية) بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة الساعة العاشرة صباحاً بحضور المتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقدم لطلبات الحصول على ترخيص عدد 150 تاكسي وخطوط سير جديدة لعدد 100 سيارة أجرة تابعة لإدارة المواقف، وذلك لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بمدينة أسيوط والمدن الجديدة وبين المحافظة وبعض المحافظات الأخرى، تشمل عدد 15 سيارة ميكروباص 14 راكبا لخط أسيوط الجديدة / الأزهر و15 سيارة ميكروباص 14 راكبا لخط مدينة ناصر / المعلمين فضلاً عن 10 سيارات ميكروباص 14 راكبا للعمل على خط المعلمين/ مرسى مطروح و10 سيارات ميكروباص 14 راكبا لخط المعلمين/الإسكندرية و10 سيارات ميكروباص 14 راكب لخط مدينة أسيوط الجديدة "داخلي" بالإضافة إلى 5 سيارات ميكروباص 14 راكب لخط عرب المدابغ / المحطة و5 سيارات ميكروباص لخط مدينة ناصر الجديدة "داخلي".

والتقديم لعدد 10 سيارات 8 راكب للعمل على خط النورس الوليدية / مساكن محطة الكهرباء/ 14 عمارة بجوار ميدان أسماء الله الحسنى و 10 سيارات 8 راكب للعمل على خط المجاهدين/ ميدان المجذوب/المحطة و10 سيارات 8 راكب للعمل على خط المعلمين/مساكن التمليك البحري والقبلي/السادات/ المحطة ذلك ضمن خطة المحافظة لتسهيل حركة النقل بين المدن وداخلها، وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين.