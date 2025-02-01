مصرع فرد أمن سقطت عليه بوابة مصنع بالمنطقة الصناعية فى جمصة

الدقهلية - رامي محمود:

لقى فرد أمن مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء سقوط بوابة مخزن مصنع لإنتاج البطاطا بالمنطقة الصناعية فى مدينة جمصة محافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية،تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط بوابة مخزن مصنع لإنتاج البطاطا على فرد أمن خاص "ووفاته متأثرا بإصابته".

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة إلى مستشفى جمصة المركزي، وتبين مصرع حارس أمن مصنع البطاطا ويدعى "رضا محمد أحمد المرسي 48 عاما، ومقيم قرية أبو جلال التابعة لمركز ومدينة شربين.

أكد مرافقوه أن الحادث نتيجة سقوط بوابة مخزن المصنع عليه أثناء تأدية عمله فى حراسة المصنع.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.