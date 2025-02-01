إعلان

مصرع فرد أمن سقطت عليه بوابة مصنع بالمنطقة الصناعية فى جمصة

08:52 م السبت 01 فبراير 2025

مصرع فرد أمن سقطت عليه بوابة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

لقى فرد أمن مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء سقوط بوابة مخزن مصنع لإنتاج البطاطا بالمنطقة الصناعية فى مدينة جمصة محافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية،تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط بوابة مخزن مصنع لإنتاج البطاطا على فرد أمن خاص "ووفاته متأثرا بإصابته".

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة إلى مستشفى جمصة المركزي، وتبين مصرع حارس أمن مصنع البطاطا ويدعى "رضا محمد أحمد المرسي 48 عاما، ومقيم قرية أبو جلال التابعة لمركز ومدينة شربين.

أكد مرافقوه أن الحادث نتيجة سقوط بوابة مخزن المصنع عليه أثناء تأدية عمله فى حراسة المصنع.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخص سقوط بوابة حادث مصنع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طلقة طائشة.. مصرع طفل بطلق خرطوش في حفل زفاف بالشرقية

إعلان

إعلان

"من أين خرج كل هؤلاء".. مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى تثير غضب الإعلام العبري
دعوة وتهنئة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب