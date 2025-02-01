"كانوا راجعين من الشغل".. إصابة 7 ممرضات فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 7 ممرضات من العاملات بمستشفى بلقاس المركزي وذلك حال استقلالهم سيارة تمناية " تقلهم من مقر عملهم على طريق رافد جمصة المنصورة امام قرية عصفور،واصطدام السيارة بالرصيف بنطاق مركز الستاموني وجرى نقل المصابات الى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء حسام عبدالعزي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة "تمناية" تقل عدد من الممرضات العاملات بمستشفى بلقاس المركزي، برصيف أمام نقطة إسعاف قرية عصفور على طريق رافد (جمصة - المنصورة) .

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة تقل الممرضات برصيف، ما أسفر عن إصابة: " شيماء شكيب حامد 26 عاما، ومقيمة قرية البغدادى مركز بلقاس، ومصابة بكدمات متفرقة بالرأس والجسم، وايه طلعت كامل 21 عاما ومقيمة قرية ابو نور الدين مركز بلقاس،بكدمات بالرأس والجسم، وشيماء رمضان محمد 20 عاما،ومقيمة قرية ابو نور الدين بلقاس بكدمه بالرأس والجسم، وعلياء خالد الجميل 20 عاما، مقيمة قرية ابو نور الدين بلقاس ومصابة بكسر بأصابع اليد اليسرى وسحجات كدمات متفرقة بالجسم، وكدمات قوية بالرأس".

كما أصيبت:" بسمة عماد الوكيل 25 عاما، ومقيمة قرية السبخاوية بكسر بالعمود الفقري، ويمان السيد عبد الهادى 20 عاما، ومقيمة قرية السبخاوية مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمة بالرأس، و رنا المحمدي محمد 21 عاما، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

جرى نقل المصابات إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.