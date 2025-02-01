انتشال جثة شاب غرق فى ترعة الشرقاوية بقليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة شاب غرق فى ترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من العقيد عمرو سالم، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بالعثور على جثة شاب غرق في مياه ترعة الشرقاوية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وتبين وجود جثة شاب مجهول الهوية طافية على مياه ترعة الشرقاوية بنطاق قرية الإصلاح بسوارس دائرة مركز شرطة قليوب وجرى نقل الجثة الي مشرحة مستشفى قليوب التخصصي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وبيان سبب الوفاة.